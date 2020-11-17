Специалисты «Ижводоканала» продолжают капитальный ремонт сети канализаций в городе

Во время работы используют современные технологии, позволяющие сохранить комфорт горожан.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты МУП «Ижводоканал» продолжают капитальный ремонт канализационной сети в столице Удмуртии. В понедельник, 16 ноября, они рассказали журналистам о двух важных объектах на территории города.

Первая точка на карте — напорная канализация на главной канализационной насосной станции №2 (ГКНС), расположенной в посёлке Октябрьский Завьяловского района Удмуртии. Как рассказал замдиректора по строительству и реконструкции МУП «Ижводоканал» Альберт Ромашко, здесь производственная программа — капремонт двух напорных ниток от ГКНС №2. Она обслуживает северную часть Ижевска, более четверти города. Напорные нитки идут на очистные сооружения в район Медведево.

«Мы рассматривали несколько вариантов ремонта трубы. Например, протолкнуть трубу меньшего диаметра. Но после железной дороги — подъём под 45 градусов. Раскапывать железнодорожное полотно очень проблематично. Поэтому решили провести санацию трубопровода полимерным рукавом. Такая труба прослужит уже 50 лет минимум», — заверил Ромашко.

Он отметил, что подобные технологии успешно применялись в Ижевске ранее. В 2018-2019 годах был сделан водопровод на улице Дзержинского протяжённостью около 200 метров, канализация от ГКНС №1, а также канализация в районе монумента «Дружбы народов» — две «семисотки» на спуске.

Подрядчик ООО «Альянс-сервис» в лице Зинфира Хайдарова уточнил, что реновация участка под железнодорожными путями представляет из себя санацию двух «ниток». Длина каждой ровняется 43 метрам.

«Ввод в эксплуатацию этих трубопроводов был осуществлён в 1971 году. На данный момент рукав затащили, заканчиваем левую нитку, идёт монтаж задвижек. Сам чулок состоит из винил-кожи и нетканого материала. Монтаж производится путём протаскивания при помощи воды», — пояснил Хайдаров.





В районе «домов на Кирхе» на улице Красной проводится реконструкции сетей канализации диаметра 150-200 мм. С 1928-1930 годов здесь лежат керамические и чугунные трубы.

«Сети изношены, керамика хорошая до тех пор, пока не начинает ломаться. Было принято решение комплексно зайти на двор и поменять сразу же все сети. Используем здесь метод разрушения с протаскиванием полиэтиленовой трубы», — рассказал Ромашко.

По технологии опускается нож в колодец, к нему прикрепляется патрубок. Нож тянется либо штангами, либо тросом, разрушает старую трубу и затягивает за собой патрубок. Как только он доходит до края колодца, вкручивается новый и полностью вытягивается следующий колодец.

«Такой способ позволяет избежать масштабных земляных работ, что в условиях двора жилых домов могло бы создать дискомфорт для горожан. При вскрытии грунта пришлось бы выкопать объёмы протяжённостью 305 метров и на глубину до 4 метров. Применяемая технология позволила создать всего четыре раскопа по 10 метров. В этом дворе планируем до нового года всё поменять», — пообещал Ромашко.

На время работы через пожарный рукав канализационные стоки от жилого дома перекачиваются в следующий колодец. Объём финансирования данного объекта — 1,945 млн рублей.