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В Удмуртии дан старт отопительному сезону

15:10, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии дан старт отопительному сезону
15:10, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
54
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление
Фото: pixabay.com
54
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С 10 сентября в Глазове началась подача тепла в социальные объекты.

С 10 сентября началась подача отопления детские сады Глазова, часть которых из-за дополнительных проверок подключат к теплу позднее. С 14 сентября отопительный сезон стартует в Ижевске, Юкаменском, Ярском районах и в соцобъектах Можги. 15 сентября начнётся подача тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома Игринского района.

На данный момент полностью готовы к зиме Глазов и Сарапул. Все социальные и культурные объекты, школы, детсады и больницы получили паспорта готовности к отопительному сезону. Также подготовка к холодам завершена в Алнашском, Вавожском, Дебёсском, Камбарском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Увинском и Ярском районах. Остальные города и районы близки к полной готовности.

«Что касается посёлка Новый, то все его соцобъекты — это 2 детсада, школа и филиал УдГУ, подготовлены к подаче тепла. Сети построены, заполнены теплоносителем и опрессованы. Такая же работа сейчас ведётся по жилым объектам», — рассказал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

В 2020 году на подготовку Удмуртии к зиме было выделено 200 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлые годы. Деньги вложили в приготовления 907 котельных, 245 ЦТП, свыше 11 тыс. километров коммунальных сетей, 688 больниц и ФАПов, 688 детских садов, 704 школ и 847 социальных и культурных учреждений.

Напомним, что в ижевском микрорайоне Люлли возводят автоматизированную котельную, которая должна начать свою работу уже в сентябре.

15:10, 12 сентября, 2020
Юрий Абашев
54
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление

 

 

 


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