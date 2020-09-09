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Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

14:15, 09 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор
14:15, 09 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#историческое наследие\n#доступная среда
Фото: susanin.news
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В случае отказа демонтировать его добровольно в дело может вмешаться суд.

Ижевск. Удмуртия. Забор, установленный во дворе жилого дома в Ижевске по улице Пушкинской, 190, оказался незаконным. Установка его противоречит постановлению правительства Удмуртии от 3 июля 2017 года №303. Об этом «Сусанину» сообщили в Агентстве по госохране объектов культурного наследия (ОКН) республики.

Напомним, в начале сентября в части «Двора Калашникова» появился забор. Огороженная им зона входит по кадастровой карте в придомовую территорию дома под №190 по улице Пушкинской. Жители МКД решили самостоятельно благоустроить свой двор. Здесь привели в порядок газоны, установили освещение, скамейки, отремонтировали чашу бывшего фонтана и даже восстановили в ней скульптуру слона, которая была здесь с 1950-х годов.

При этом забор перегородил большую часть двора в центре Ижевска. Кроме того, доступ внутрь ограничен, ключи от калитки есть только у жителей конкретного дома.

Глава администрации Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин рассказал «Сусанину», что Жилищный кодекс при установке забора не был нарушен. Ведь забор установлен на придомовой территории МКД, решение приняли сами собственники дома, не нарушены имеющиеся до 2005 года тротуары. Как минимум, в адрес районной администрации обращений по нарушению не поступало, подчеркнул Алексей Николаевич.

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Но, например, высотность забора вызвала сомнения у юридического отдела Центра территориального развития Удмуртии. «Сусанину» в нём сообщили, что в случае разрешения установки ограждений, они не должны превышать 120 см, а по факту — 170 см. Кроме того, двор с забором расположен в непосредственной близости от ОКН регионального значения «Ансамбль жилой застройки улицы Пушкинской, 1930-е гг., 1953-1959 гг., архитекторы Пикулев М. В., Попов П. М., Цитлас А. Л.». Поэтому также нельзя говорить об однозначном допущении установки забора.

В Агентстве по госохране ОКН Удмуртской Республики «Сусанину» уточнили, что сам 190-й дом, действительно, не входит в состав ОКН. Но дом с придомовым земельным участком расположены в границах зоны охраны ОКН.

«Согласно пункту 3 раздела I режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны установка по внутриквартальным границам земельных участков всех типов ограждений запрещается», — прокомментировали в госоргане.

Агентство проводит необходимые мероприятия для определения организатора установки забора. Отметим, что в случае отказа добровольно демонтировать ограждения, у госоргана есть полномочия добиться этого через суд.

14:15, 09 сентября, 2020
Дмитрий Стрелков
140
0
#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#историческое наследие\n#доступная среда

 

 

 


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