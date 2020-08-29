Ремонт дома народного творчества «Спартак» в Ижевске планируется начать уже в 2021 году

В бюджете города пока заложены средства лишь на разработку проектно-сметной документации.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт дома народного творчества «Спартак» в Ленинском районе Ижевска могут начать уже в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Здание 1939 года постройки, безусловно, требует масштабного ремонта. Здание «Спартак» имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В бюджете Ижевска заложены средства на разработку проектно-сметной документации на его капитальный ремонт. Сейчас мы ищем партнеров для того, чтобы провести работы», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

К разработке ПСД приступят уже в октябре, завершить её планируется в апреле, после этого можно будет начинать ремонт. Предполагается, что на объекте будет проведен капитальный ремонт здания, закуплено и установлено современное техническое оборудование, а также обустроена и благоустроена территория вокруг учреждения культуры.

По предварительным оценкам, на ремонт потребуется более 100 млн рублей.