Испорченный вандалами памятник Татьяне Барамзиной отреставрировали и установили в Глазове

Бюст повредили в 2006 году.

Глазов. Удмуртия. В Глазове установили новый памятник Герою Советского Союза Татьяне Барамзиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Бронзовый бюст поставили в 1958 году в парке культуры и отдыха имени Максима Горького. В 2006 году памятник украли — вандалы распили его на части и попытались сдать на металлолом, отмечает медиацентр «Чепца». Злоумышленников задержали, а спасенные фрагменты отправили в фонд Глазовского краеведческого музея. Позже в парк поставили гипсовый памятник.



Испорченный бронзовый бюст восстановили в мастерской Екатеринбурга и привезли обратно в Глазов. Сейчас рабочие благоустраивают прилегающую к памятнику территорию. Как добавили в пресс-службе города, жители смогут увидеть бюст «совсем скоро».



