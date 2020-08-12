Работы начнутся в августе 2020 года и продолжатся в 2021 году.





Можга. Удмуртия. Благоустройством зоны у Шиловского пруда займутся в Можге. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.



«Шиловский пруд в Можге — одно из самых популярных мест среди жителей Наговицынского микрорайона. К сожалению, долгое время оно находилось в запущенном состоянии», — рассказал Александр Бречалов.



Первый этап благоустройства территории закончат уже в августе. Там вырубят старые и больные деревья, уберут кустарники, валежник и мусор. Для укрепления берегов уже завезли 100 т грунта. Работа продолжится и в 2021 году: там уложат брусчатку, продлят пешеходную зону, установят светильники и заасфальтируют дорожки.



Напомним, что жителям Ижевска предложили выбрать общественные пространства, которые благоустроят в 2021 году. Проголосовать можно до 25 августа. На выбор ижевчанам предлагают 8 вариантов. Это территории аллей, пешеходные зоны, зоны у прудов и другие места.



Также недавно глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что в Ижевске начнут благоустраивать часть набережной. Этот процесс займет не один год, а реконструкция пройдет в несколько этапов. Сейчас власти ищут инвесторов. По словам мэра города, проект потребует «большие вложения».



До конца сентября в Ижевске завершат первый этап благоустройства сквера имени Василия Титова. Он располагается на пересечении улицы 50 лет Октября и улицы Металлургов. На территории уберут аварийные деревья, уложат брусчатку, газонные решетки, а также установят светильники и ограждения.