График работы фонтана на Центральной площади Ижевска изменится

С 10:00 до 17:00 по будням он работать не будет.

Ижевск. Удмуртия. График работы светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска изменится на период с 10 по 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

В будние дни с 10:00 до 17:00 фонтан работать не будет. С 17:00 будет действовать следующее расписание:

- до 20:00 – смена динамического и статического режимов;

- с 20:00 до 20:16 – музыкальный режим;

- с 20:16 до 21:00 – смена динамического и статического режимов;

- с 21:00 до 21:16 – музыкальный режим;

- с 21:16 до 21:45 – смена динамического и статического режимов;

- с 21:45 до 21:52 – музыкальный режим;

- с 21:52 до 23:00 – смена динамического и статического режимов.

Режим работы фонтана в субботу:

- с 10:00 до 15:00 – фонтан работать не будет;

- с 15:00 до 20:00 – смена динамического и статического режимов;

- с 20:00 до 21:48 – музыкальный режим с десятиминутными перерывами на динамический режим;

- с 21:48 до 23:00 – статический режим.

Режим работы фонтана в воскресенье:

- с 10:00 до 15:00 – фонтан работать не будет;

- с 15:00 до 20:00 – смена динамического и статического режимов;

- с 20:00 до 23:00 фонтан будет работать по расписанию буднего дня.