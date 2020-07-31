Глава Ижевска Олег Бекмемемьев: в этом году меняем 35 километров теплосетей

Работы идут по графику.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход работ по подготовке теплосетей города к отопительному сезону. 30 июля мэр посетил два центральных тепловых пункта (ЦТП) в Индустриальном и Октябрьском районах.

«Мы осмотрели два объекта: один по Воткинскому Шоссе, 132б, другой — по улице 50 лет ВЛКСМ, 36а. На первом пока работает старая советская техника и реконструкция коснулась только подземных сетей отопления, идущих к домам. На втором мы видели более компактные и эффективные пластинчатые теплообменники. ЦТП уже полностью готов к работе», — рассказал Олег Бекмеметьев.

В рамках подготовки к зиме также проводится перекладка труб отопления и горячего водоснабжения. Объём вложений составит более 500 млн рублей. На сегодняшний день уже реконструировано 20 733 метров квартальных сетей (из 38 195 метров запланированных), магистральных — 790 метров (из 1 490 метров запланированных). Работы выполняются в рамках концессии между Ижевском и ООО «Удмуртские коммунальные системы».

«Гарантийный срок службы труб троекратно превышает предыдущий благодаря технологии, которая полностью изолирует металл от внешнего воздействия влаги. Это исключит появление коррозии — главной проблемы старых труб», — отметил глава города.

Также в рамках подготовки к зиме в Ижевске идут гидравлические испытания теплосетей. 22 этапа уже позади, всего запланировано 29. За это время было выявлено и устранено 234 повреждения.

«Мы уже прошли две трети пути. По гидравлическим испытаниям мы поставили себе поставили более строгие сроки. По закону могли работать до 31 августа, но закончим 15 августа, даже раньше», — сказал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

По его словам, в следующем году работа по реконструкции теплосетей пойдёт по той же схеме, что и сейчас: модернизация ЦТП и замена идущих от него труб.