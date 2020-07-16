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Тротуар на проспекте Калашникова в Ижевске отремонтируют до конца июля

17:00, 16 июля, 2020
Юрий Абашев
Тротуар на проспекте Калашникова в Ижевске отремонтируют до конца июля
17:00, 16 июля, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#тротуары\n#пешеходы
Фото: ИА Сусанин
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На сегодняшний день готово основание для пешеходной дорожки.

Ижевск. Удмуртия. Тротуар на проспекте Калашникова в Ижевске, от улицы Молодёжной до улицы Союзная отремонтируют раньше установленного контрактом срока. Ход работ совместно с общественниками проверил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Пешеходная дорожка на этом участке долгие годы нуждалась в капитальном ремонте. Одно время она представляла собой тропинку из бетонных плит, затем там уложили временный асфальт. Этот участок занял пятое место в интернет-голосовании самых убитых тротуаров.

«Старые плиты мы убрали. Сейчас уже установлены бордюры, готово основание тротуара, скоро приступим к укладке асфальта. Также недалеко от храма сделана водопропускная труба и укреплён водоотвод в районе улицы Самсонова», — рассказал начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства города Сергей Губарев.

Стоимость работ составила более 4,7 млн рублей. Завершить строительство тротуара планируется 20 июля.

Следующим участком для инспекции стал отремонтированный тротуар по улице 40 лет Победы, от улицы Ленина до улицы Первомайская, и по улице Ухтомского, от улицы 40 лет Победы до улицы Курортной. Этот длинный отрезок попал в список благодаря обращениям жителей и близости к социальным объектам.

Объект подрядчиком уже сдан, для экспертизы взяты пробы асфальта. После получения результатов испытаний назначат приёмку тротуара.

«Дорожникам нужно учесть, что мелочей в этом вопросе нет. Если, например, на проспекте Калашникова у тротуара формируется газон, то его нужно делать. Также надо учитывать процент уклона асфальта, его превышение доставит людям с ограниченными возможностями лишние трудности в перемещении. На перекрёстке Ухтомского и 40 лет Победы как раз тот случай», — отметил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, то, что можно исправить, — будет сделано за счёт подрядчика. 

Всего по региональной программе в Ижевске отремонтируют 29 тротуаров. Город на эти цели получил 129 млн рублей. Еще 20 пешеходных дорожек реконструируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным.

«Мы начали работу по составлению программы ремонта тротуаров Ижевска на ближайшие пять лет. Открыли почтовый ящик trotuar2021@mail.ru, куда горожане могут присылать свои предложения и фото тротуаров, — сообщил генеральный директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП» Фарит Губаев.

В ремонте сегодня нуждаются более 500 городских тротуаров.

«Для удобства жителей на сайте города разрабатывается интерактивная карта тротуаров, куда будут занесены все участки, нуждающиеся в ремонте и уже отремонтированные. По этой карте можно будет отслеживать: включен ли ваш тротуар в программу и сроки ремонта каждого тротуара», — рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия», депутат Городской думы Ижевска Борис Ломаев.

17:00, 16 июля, 2020
Юрий Абашев
114
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходные зоны\n#тротуары\n#пешеходы

 

 

 


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