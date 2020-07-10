Движение на трёх участках дорог в Ижевске ограничат на выходные

Перекрытия связаны с ремонтом труб.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за ремонта теплосетей на трёх участках дорог ограничат движение транспорта в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На первом участке — проезде Дерябина, в районе развилки с набережной Белобородова, движение в сторону центра перекроют с 22:00 10 июля до 06:00 13 июля.

С 08:00 11 июля до 06:00 13 июля движение ограничат на улице Карла Маркса в районе перекрёстка с переулком Широким. Дорогу закроют для сквозного проезда по направлению в центр на участке между улицей Кирова и переулком Широким. Перекрытие не повлияет на движение трамваев.

Полностью закроют движение по улице Воровского между улицами Советской и Ленина. Ограничение будет действовать с 18:00 11 июля до 05:30 12 июля. Маршрут троллейбуса №2 изменит схему движения: администрация Индустриального района - Воткинское шоссе - улица Удмуртская - улица Советская - Центр.

Напомним, что 11 и 12 июля с 12:00 до 17:00 по улице Орджоникидзе будет закрыто движение трамвая №2.