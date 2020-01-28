Движение трамваев и троллейбусов Ижевска в режиме онлайн появилось на картах Яндекса

Передвижение автобусов и маршруток пока не отображается.

Ижевск. Удмуртия. Яндекс.Карты в режиме онлайн стали показывать движение трамваев и троллейбусов Ижевска. Пользователи могут оценить, через какое время на остановку придет общественный транспорт. Пока карты не отображают движение автобусов и маршруток.

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ИПОПАТ, переговоры с Яндексом ведутся уже не один год, однако существующие технические сложности до сих пор не позволяли включиться в систему. В компании рассчитывают, что в будущем вопросы удастся решить.

В Ижевске действует транспортный сервис на портале IGIS. Но и он не дает горожанам полной информации о движении общественного транспорта. «Данный сервис пока работает в тестовом режиме, возможны временные неполадки при отображении транспорта», - указано на сайте. Раздел с расписанием движения трамваев есть и на сайте ИжГЭТа. Он позволяет узнать маршруты, время их прибытия на остановки.