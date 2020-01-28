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Энергетики заменили устаревшее оборудование на самом крупном ЦТП Ижевска

10:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
Энергетики заменили устаревшее оборудование на самом крупном ЦТП Ижевска
10:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление
Фото: ИА Сусанин
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На время работ жителей не отключали от тепла и горячей воды.

Ижевск. Удмуртия. За два январских дня, не дожидаясь лета, специалисты УКСа провели частичную реконструкцию самого крупного центрального теплового пункта (ЦТП) в Ижевске, тепло и горячая вода с которого поступает на 49 объектов. Об этом рассказал директор «Удмуртских коммунальных систем» Ярослав Балобанов.

Нагрузки выросли

ЦТП-6 «Восточный» находится по улице Труда, 2а. Последний раз его реконструировали в 2008 году. Несмотря на то, что работы выполнили грамотно, в проект закралась деталь, над которой пришлось поработать уже в 2020 году.

«Проектировщики рассчитали мощность оборудования исходя из существующих на тот момент правил. Напомню, что в те годы горячая вода должна была быть в пределах 55 градусов, а когда по СанПиНу обязали поставлять воду не ниже 60 градусов и выше, то оборудование перестало справляться с нагрузкой», - рассказал Ярослав Балобанов.

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К ЦТП-6 помимо 38 домов подключены ещё и 3 детсада, 2 школы, 1 учебное заведение и 5 других зданий. Из-за нехватки температуры горячей воды на таком крупном объекте начались жалобы жителей района. Так совпало, что Ярослав Балобанов является депутатом по этому округу и граждане, зная, что он руководит компанией, отвечающей за тепло в их районе, пользовались случаем и на каждой встрече указывали на проблемные места.

«Конкретно задача УКСа и моя лично состояла в том, чтобы провести модернизацию оборудования, и мы с этим справились», - отметил Ярослав Викторович.

Без ущерба для людей

Реконструкция продлилась два дня – 9 и 10 января. На ЦТП вместо старых установили два новых теплообменника с учётом запаса мощности, необходимого для жизнеобеспечения жителей.

«Работы прошли в короткий срок и без отключений. Мы собрали временную схему, и вода продолжала поступать в дома. На этот период температура ее составила до 48-50 градусов. Но всё же это лучше, чем мыть руки в холодной воде», - сказал Балобанов.

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Сейчас в квартирах отопление и горячая вода находятся в пределах температурных норм.  

Зима ещё впереди

Зима 2019-2020 года протекает на редкость мягко. Вкупе с качественной подготовкой энергетиков к морозам количество порывов заметно снизилось. В том числе - благодаря тому, что летом теплоснабжающая компания реконструировала по концессии 37 км трубопроводов.

При этом жители всё равно продолжают ощущать на себе неидеальность нынешнего состояния тепловых систем. Так, с начала текущего отопительного периода «УКС» уже поменяли 8 километров изношенных трубопроводов. Это, по словам директора компании, достаточно много.

«Но благодаря концессионному соглашению мы придём в конечном итоге к тому, что текущие замены труб будут измеряться не в километрах, а в метрах. Также концессия позволяет работать зимой с повреждениями не в «пожарном» режиме, а спокойно и планомерно», - отметил он.

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Отопительный сезон продолжается. Синоптики обещают тёплый январь, настоящая морозная зима может грянуть в феврале. Именно к ней энергетики готовились весь прошлый год: испытывали теплосети на повышенных параметрах, проводили температурные испытания и меняли трубы в рамках концессии.

ЦТП, вода и новые трубы

Уповать только на тёплую погоду и на быстроту реагирования на порывы не стоит. Главным двигателем города на пути к качественному теплоснабжению остаётся концессионное соглашение между Ижевском и «Удмуртскими коммунальными системами».

В 2020 году полная реконструкция коснётся 37 километров труб и 10 центральных тепловых пунктов.

«Также мы начали программу автоматизации ЦТП, даже не самых современных. Она позволяет оборудованию тепловых пунктов оперативно реагировать на изменения погоды, на любые отказы в системах, оптимально выстраивать работу с точки зрения комфорта жителей. Я готов лично проводить информационные встречи с управляющими компаниями, старшими по домам, жителями и подробно объяснять, что мы будем делать на теплосетях. Фактически мы полностью меняем систему жизнеобеспечения в города», - отметил Балобанов.

10:10, 28 января, 2020
Юрий Абашев
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#реклама\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление

 

 

 


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