Куда сходить жителям Ижевска 30 декабря

Праздничное мероприятие ждёт горожан на Центральной площади.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска 30 декабря пройдёт праздничная программа «Чудеса творят люди». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие продлится с 19:00 до 21:00. Развлекательная программа познакомит горожан с их земляками, которые в 2019 году совершали чудеса и осуществляли свои мечты.

«12 личных рекордов - история каждого чуда будет награждена яркими концертными номерами, которые творят обычные люди. Завершится праздник флэш-мобом «Поверь в Мечту» и огненным шоу», — сообщили в администрации.

Ведущими программы станут Снегурочка и кудесник Туно.

Напомним, что 27 декабря на Центральной площади города зажглись огни на главной ёлке республики, ознаменовав начало новогодних гуляний.