Решение о сокращении численности депутатов гордумы Ижевска примут в январе 2020 года

Решение примут с учётом мнения горожан.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил, что решение о сокращении количества депутатов думы может быть принято в конце января 2020 года.

«Мы предлагаем снизить количество депутатов с 42 до 35, увеличив при этом количество одномандатных округов. Сегодня у нас 21 избирательный округ, есть предложение увеличить их до 25. Это даст возможность депутатам плотнее работать с населением», — рассказал Олег Гарин.

По его словам, перед этим пройдут публичные слушания, где жители выскажут мнение. Отметим, что цифра в 35 человек — это минимальное количество депутатов для города с населением выше 500 тысяч человек.

Напомним, 10 декабря в городской думе обсудили вопрос о сокращении количества муниципальных депутатов.