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Решение о сокращении численности депутатов гордумы Ижевска примут в январе 2020 года

11:35, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
Решение о сокращении численности депутатов гордумы Ижевска примут в январе 2020 года
11:35, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
138
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Олег Гарин
Фото: ИА Сусанин
138
0

Решение примут с учётом мнения горожан.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил, что решение о сокращении количества депутатов думы может быть принято в конце января 2020 года.

«Мы предлагаем снизить количество депутатов с 42 до 35, увеличив при этом количество одномандатных округов. Сегодня у нас 21 избирательный округ, есть предложение увеличить их до 25. Это даст возможность депутатам плотнее работать с населением», — рассказал Олег Гарин.

По его словам, перед этим пройдут публичные слушания, где жители выскажут мнение. Отметим, что цифра в 35 человек — это минимальное количество депутатов для города с населением выше 500 тысяч человек.

Напомним, 10 декабря в городской думе обсудили вопрос о сокращении количества муниципальных депутатов.

11:35, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
138
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#Олег Гарин

 

 

 


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