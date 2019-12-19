Здесь проложат теплотрассу к новому жилому комплексу.

Ижевск. Удмуртия. Движение на участке улицы Металлургов в Ижевске закроют на выходные. Как сообщили в компании «Удмуртские коммунальные системы», связано это со строительством теплотрассы.

Из-за ремонтных работ с 20:00 пятницы, 20 декабря, до 20:00 воскресенья, 22 декабря, дорога будет закрыта для сквозного проезда на участке между улицами 50 лет ВЛКСМ и 9-я Подлесная.

Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого комплекса «Облака» на улице Металлургов. Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД. Для безопасного движения организуют временную схему расстановки дорожных знаков.