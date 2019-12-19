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Движение на участке улицы Металлургов в Ижевске закроют на выходные

14:02, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Движение на участке улицы Металлургов в Ижевске закроют на выходные
14:02, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#теплотрасса\n#ограничение движения
Фото: @arzik2
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Здесь проложат теплотрассу к новому жилому комплексу.

Ижевск. Удмуртия. Движение на участке улицы Металлургов в Ижевске закроют на выходные. Как сообщили в компании «Удмуртские коммунальные системы», связано это со строительством теплотрассы.

Из-за ремонтных работ с 20:00 пятницы, 20 декабря, до 20:00 воскресенья, 22 декабря, дорога будет закрыта для сквозного проезда на участке между улицами 50 лет ВЛКСМ и 9-я Подлесная.

Новая теплотрасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения строящегося жилого комплекса «Облака» на улице Металлургов. Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД. Для безопасного движения организуют временную схему расстановки дорожных знаков.

14:02, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
75
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#теплотрасса\n#ограничение движения

 

 

 


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