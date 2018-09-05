Реконструкцию Горсада в Глазове начнут 8 сентября

Проект осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Глазов. Удмуртия. Строительство в Городском саду Глазова начнётся в субботу, 8 сентября. Об этом сообщили на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

«На этой неделе - 8 сентября начнётся строительство в Горсаду! В 2018 году появятся: событийная площадь и смотровая с амфитеатром», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в августе прошёл аукцион, определивший генподрядчика. Им стала организация «ИЖ-АНТИКОР».

В среду, 5 сентября, начали подготовку участка. Геодезисты отметили основные точки, удалили растительность и начали установку ограждений. В связи с работами ближайший месяц проход через Горсад закроют. Глазовчанам придётся обходить участок по правой стороне улицы Льва Толстого.





Напомним, что реконструкция Горсада в Глазове идёт на средства, выделенные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».