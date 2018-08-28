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Дорожники Ижевска приступили к ремонту на улице Татьяны Барамзиной

16:45, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
16:45, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
211
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#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Фото: Пресс-служба Миндортранса УР
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Это последний объект в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Дорожники приступили к ремонту последнего объекта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртии во вторник, 28 августа.

Дорожная техника появилась на улице Татьяны Барамзиной. На всех остальных участках в столице республики работы или уже выполнены, или в самом разгаре. 

Сейчас на дороге демонтируют изношенный слой асфальтобетона. Далее подрядчику предстоит осуществить ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя покрытия, произвести ремонт 12 колодцев и уложить верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимербитуме. Кроме того, техническим заданием предусмотрена замена 80 м бордюрных камней. 

Напомним, в Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приняли 32 объекта. Все они прошли пятиступенчатую систему контроля качества. В работе находится ещё 11 участков улиц. Так, ремонт продолжается на проезде Автозаводском, улицах Маяковского, Ленина, Ломоносова, Холмогорова, Буммашевская, Сивкова, Увинская, 5 и 7 Подлесных; сейчас к этому списку добавилась и улица Татьяны Барамзиной.

16:45, 28 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
211
0
#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

 

 

 


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