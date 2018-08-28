Дорожники Ижевска приступили к ремонту на улице Татьяны Барамзиной

Это последний объект в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ижевск. Удмуртия. Дорожники приступили к ремонту последнего объекта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса Удмуртии во вторник, 28 августа.

Дорожная техника появилась на улице Татьяны Барамзиной. На всех остальных участках в столице республики работы или уже выполнены, или в самом разгаре.

Сейчас на дороге демонтируют изношенный слой асфальтобетона. Далее подрядчику предстоит осуществить ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя покрытия, произвести ремонт 12 колодцев и уложить верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимербитуме. Кроме того, техническим заданием предусмотрена замена 80 м бордюрных камней.

Напомним, в Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приняли 32 объекта. Все они прошли пятиступенчатую систему контроля качества. В работе находится ещё 11 участков улиц. Так, ремонт продолжается на проезде Автозаводском, улицах Маяковского, Ленина, Ломоносова, Холмогорова, Буммашевская, Сивкова, Увинская, 5 и 7 Подлесных; сейчас к этому списку добавилась и улица Татьяны Барамзиной.