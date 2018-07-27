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Башня «Ижмаша»: «ни о каком сносе речи быть не может!»

12:35, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
12:35, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
468
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
468
0

Инициативная группа встретилась с правительством республики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске инициативная группа жителей встретилась с членами правительства Удмуртской Республики для обсуждения судьбы башни «Ижмаша». Об итогах встречи рассказал Михаил Черемных на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что заводской символ Ижевска обрушился в результате пожара. Причиной трагедии сначала называли неосторожное обращение с огнем, позже появилась версия о самовозгорании. Обсудить судьбу памятника федерального значения уже собирались в Генеральском Доме неравнодушные ижевчане, тогда был намечен предварительный план действий.

В четверг, 26 июля, инициативная группа и представители республиканских властей приняли сразу несколько решений:

1. Ни о каком сносе Главного корпуса Ижевского завода - символе города - речи быть не может.

В результате встречи было решено, что федеральный памятник будут реконструировать в любом случае.

2. Необходимо создать общественный Фонд сохранения исторического и культурного наследия Ижевска.

Было предложено дать фонду имя Людвига Нобеля, но это потребует дополнительных согласований. Также возможно создание попечительского совета, в который войдут представители общественности, бизнеса и власти.

3. За 1,5-2 месяца с горожанами согласуют решение о дальнейшей судьбе всего исторического комплекса Ижевского завода, включая плотину.

Одна из идей – в Главном корпусе завода открыть «Музей музеев», чтобы показать скрытые экспонаты ижевчанам и гостям столицы.

4. Финансирование временной консервации и охране Главного корпуса.

Власти обещали рассмотреть вопрос об участии в этом вопросе.

5. Составление «карты совместных/параллельных действий» власти и общественности по вопросам историко-культурного наследия Ижевска и республики.

12:35, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
468
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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