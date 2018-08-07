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Арбитражный суд Удмуртии ввел в управляющей компании СпДУ процедуру оздоровления

14:02, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
14:02, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#суд.
Фото: susanin.news
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Она продлится 24 месяца – до 3 августа 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру финансового оздоровления в МУП Ижевска «Спецдомоуправление». Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение было принято 3 августа.

Процесс продлится 24 месяца – до 3 августа 2020 года.

Финансовое оздоровление – это процедура, направленная на восстановление платежеспособности предприятия и погашение задолженности. Это позволит СпДУ вернуться к стабильной работе в течение ближайших двух лет.

Напомним, что 20 сентября 2017 года в МУПе была введена процедура наблюдения из-за того, что предприятие не может единовременно выплатить накопившуюся задолженность. При этом сумма кредитного долга не называется.

СпДУ и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство управляющей компании и считают, что основные долги являются искусственно созданными. Отметим, что экс-директора «Спецдомоуправления» Антона Люкшина задержали в 2016 году по подозрению в присвоении более 10 млн рублей.

18 октября директор СпДУ Дмитрий Гущин покинул свой пост. В декабре на его место пришел Сергей Овчинников.

14:02, 07 августа, 2018
Диана Ворончихина
113
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#банкротство\n#суд.

 

 

 


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