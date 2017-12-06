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      Директором ижевской управляющей компании «СпДУ» назначен Сергей Овчинников

      14:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      14:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      556
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#муниципалитеты\n#управляющие компании\n#управляющая компания
      Фото: ИА "Сусанин"
      556
      0

      Об этом сообщается на официальном сайте муниципального унитарного предприятия.

      Ижевск. Удмуртия. Директором ижевской управляющей компании «СпДУ» назначен Сергей Овчинников. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального унитарного предприятия.

      По информации Seldon Basis Овчинников является директором с 23 ноября 2017 года. Ранее он был управлял ООО «Квент», ООО «Винтер», ООО «Винтер-ЖРП» и ООО «Квартал».

      Напомним, что 20 сентября 2017 года Арбитражный суд Удмуртии ввел в МУПе процедуру наблюдения из-за того, что не может единовременно выплатить накопившуюся задолженность. Руководители предприятия сумму кредитного долга не называют. При этом и СпДУ, и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство МУПа. Отметим, что экс-директора «Спецдомоуправления» Антона Люкшина задержали в 2016 году по подозрению в присвоении более 10 млн рублей.

      18 октября предыдущий директор управляющей компании покинул свой пост.

      14:15, 06 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      556
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#муниципалитеты\n#управляющие компании\n#управляющая компания

       

       

       

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