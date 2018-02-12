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      Основные долги СпДУ Ижевска являются искусственно созданными

      17:16, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      17:16, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1020
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
      1020
      0

      По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, задолженность была создана предыдущими руководителями.

      Ижевск. Удмуртия. Основные долги муниципального предприятия «Спецдомоуправление» Ижевска являются искусственно созданными. По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, задолженность была создана предыдущими руководителями.

      «СпДУ в текущем режиме работает, стабильно. Работает за счет того, что введен режим наблюдения. Ведется работа по оценке всех требований. Формируется реестр кредиторов к первому собранию кредиторов. Сделать вывод как дальше будет судьба пока не можем. Это прерогатива кредиторов. По нашей оценке, основания для этого есть, по процедуре. Основная часть долгов, которая оспаривается в суде, она искусственно созданная. Это не реальная задолженность, которая должна гаситься. Созданная в определенный период времени предыдущими руководителями», - рассказал журналистам Сергей Задорожный.

      По словам первого замглавы администрации города, есть вероятность, что СпДУ выйдет из этой ситуации, причем запрос со стороны жителей на услуги компании есть

      «Я знаю жителей, которые не хотят уходить в частные компании. Есть запрос со стороны населения. Есть шансы и мы рассчитываем, что нам удастся», - сказал Задорожный.

      Напомним, что 20 сентября 2017 года Арбитражный суд Удмуртии ввел в МУПе процедуру наблюдения из-за того, что не может единовременно выплатить накопившуюся задолженность. Руководители предприятия сумму кредитного долга не называют. При этом и СпДУ, и власти Ижевска в больших долгах винят бывшее руководство МУПа. Отметим, что экс-директора «Спецдомоуправления» Антона Люкшина задержали в 2016 году по подозрению в присвоении более 10 млн рублей. 18 октября предыдущий директор управляющей компании покинул свой пост.

      В декабре директором предприятия был назначен Сергей Овчинников.

      17:16, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1020
      0
      #ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные службы

       

       

       

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