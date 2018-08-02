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Жителей 13 домов в Ижевске переведут на прямые расчёты за горячую воду

11:25, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:25, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
289
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#управляющие компании
Фото: susanin.news
289
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С 1 сентября жильцы будут платить напрямую в ООО «УКС».

Ижевск. Удмуртия. ООО «Удмуртские коммунальные системы» расторгает договоры на подачу горячего водоснабжения с управляющими компаниями «Родник» и «Партнёр» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба компании, причиной стали долги за потреблённые ресурсы.

По данным ООО «УКС», УК «Родник» не выплатила более 6,67 млн рублей, УК «Партнёр» - более 4,12 млн рублей.

«Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора, от имени ресурсоснабжающей организации ООО «УКС» будет осуществлять расчёт размера платы, формирование и доставку платёжных документов за потребленную коммунальную услугу по горячему водоснабжению», - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2018 года напрямую в УКС за горячую воду будут платить жители домов:

- улица Баранова 59, 61, 67, 68, 79, 81, 84;

- улица Заречное шоссе 59, 61, 73;

- улица Клубная 51, 62, 74/7.

11:25, 02 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
289
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#управляющие компании

 

 

 


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