В Глазове 19 домов остались без управляющей компании

Арбитражный суд признал ООО «Управляющая компания» банкротом.

Глазов. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Управляющая компания» в Глазове банкротом. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято 18 июля.

«Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», зарегистрированное по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.2 – офис 2, и открыть в отношении должника процедуру конкурсного производства сроком до 18 января 2019 года», - говорится в сообщении.

В управлении ООО «Управляющая компания» находятся 19 многоквартирных домов. Жильцы этих домов должны провести собрания собственников и решить, с какой из управляющих компаний они заключат договоры.

Список домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания»:

- переулок Аэродромный, 5;

- улица Драгунова, 2а;

- улица Интернациональная, 9;

- улица Колхозная, 2а

- улица Комсомольская 2, 17, 4;

- улица Ленина 9б;

- улица Революции 25;

- улица Сибирская 88, 90;

- улица Сулимова 60, 103;

- улица Школьная 17/31, 20/28, 23, 26а

- улица Энгельса, 25в;

- улица Тани Барамзиной, 47.

Отметим, что в настоящее время жилым фондом в Глазове управляют 12 организаций.