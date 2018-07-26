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В Глазове 19 домов остались без управляющей компании

09:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#ЖКХ\n#Глазов\n#банкротство\n#управляющая компания
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Арбитражный суд признал ООО «Управляющая компания» банкротом.

Глазов. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии признал ООО «Управляющая компания» в Глазове банкротом. Как сообщает пресс-служба администрации города, такое решение принято 18 июля.

«Признать несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания», зарегистрированное по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, д.2 – офис 2, и открыть в отношении должника процедуру конкурсного производства сроком до 18 января 2019 года», - говорится в сообщении.

В управлении ООО «Управляющая компания» находятся 19 многоквартирных домов. Жильцы этих домов должны провести собрания собственников и решить, с какой из управляющих компаний они заключат договоры.

Список домов, находящихся в управлении ООО «Управляющая компания»:

- переулок Аэродромный, 5;

- улица Драгунова, 2а;

- улица Интернациональная, 9;

- улица Колхозная, 2а

- улица Комсомольская 2, 17, 4;

- улица Ленина 9б;

- улица Революции 25;

- улица Сибирская 88, 90;

- улица Сулимова 60, 103;

- улица Школьная 17/31, 20/28, 23, 26а

- улица Энгельса, 25в;

- улица Тани Барамзиной, 47.

Отметим, что в настоящее время жилым фондом в Глазове управляют 12 организаций.

09:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
223
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#банкротство\n#управляющая компания

 

 

 


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