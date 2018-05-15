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Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске могут признать объектом культурного наследия

14:40, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:40, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дружба\n#история Ижевска
352
0

Эксперты выскажут мнение по этому вопросу в течении 90 дней.

Ижевск. Удмуртия. Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске включили в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН). Сообщение об этом размещено на сайте агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Заявление на включение в список ОКН поступило регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В течении последующих 90 дней должны быть организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта.

На основании заключения специалистов агентство по госохране ОКН Удмуртии примет решение включать или нет «Дружбу» в ОКН.

Напомним, собственник принял решение закрыть кинотеатр и перепрофилировать работу здания. Также в марте 2018 года руководитель агентства по госохране ОКН Юрий Перевозчиков сообщил «Сусанин», что даже в случае присвоения зданию статуса объекта культурного наследия, собственник имеет право менять профиль работы постройки. Запрет касается лишь изменения объёмов здания и фасадной части. Внутренняя перепланировка здания, даже официально являющегося памятником культурного наследия, также возможна.

Здание кинотеатра "Дружба" в Ижевске перепрофилирует свою работу

Кинопоказы продлятся до конца июня 2018 года. Ижевск. Удмуртия. Здание кинотеатра "Дружба" в Ижевске изменит профиль назначения. Об этом сообщила "Сусанину" директор кинотеатра Татьяна Володина. "Фильмы будут показывать в апреле, мае, июне. Потом кинотеатр закрывается на реконструкцию", - отметила она. На фоне новостей о судьбе здания в соцсетях Ижевска поднялся вопрос о его статусе относительно "памятника архитектуры".

14:40, 15 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
352
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дружба\n#история Ижевска

 

 

 


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