Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске могут признать объектом культурного наследия

Эксперты выскажут мнение по этому вопросу в течении 90 дней.

Ижевск. Удмуртия. Здание кинотеатра «Дружба» в Ижевске включили в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН). Сообщение об этом размещено на сайте агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Заявление на включение в список ОКН поступило регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В течении последующих 90 дней должны быть организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта.

На основании заключения специалистов агентство по госохране ОКН Удмуртии примет решение включать или нет «Дружбу» в ОКН.

Напомним, собственник принял решение закрыть кинотеатр и перепрофилировать работу здания. Также в марте 2018 года руководитель агентства по госохране ОКН Юрий Перевозчиков сообщил «Сусанин», что даже в случае присвоения зданию статуса объекта культурного наследия, собственник имеет право менять профиль работы постройки. Запрет касается лишь изменения объёмов здания и фасадной части. Внутренняя перепланировка здания, даже официально являющегося памятником культурного наследия, также возможна.