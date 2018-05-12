Ижевчане присоединятся к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

В прошлом году ее поддержали более 500 горожан.

Ижевск. Удмуртия. Жителей столицы республики призывают хотя бы на 2 дня отказаться от личного и общественного автотранспорта. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 18 мая и 21 сентября в Ижевске пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде».

В 2017 году акцию поддержали более 500 ижевчан. Также она состоялась в 35 регионах. За руль велосипеда пересели депутаты Государственной Думы, сотрудники министерств, руководители ряда областей и городов.

Кроме того, к акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет свыше 1 миллиона человек.

Подробнее об акции можно узнать на ее официальном сайте.