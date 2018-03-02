Бюджет Ижевска-2017: рост собственных доходов и социальная направленность расходов

Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал об исполнении бюджета города в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал об исполнении городского бюджета в 2017 году. О показателях главного финансового документа города он отчитался в четверг, 1 марта, на совещании об итогах социально-экономического развития столицы Удмуртии.

«Мы помним, как складывалась ситуация с исполнением бюджета в 2016 году, когда недополучение земельного налога составило 893 млн рублей. Администрацией города был разработан план по увеличению доходов», - сообщил Юрий Тюрин.

Он рассказал, что исправить ситуацию в 2017 году удалось за счёт использования городского имущества и продажи неэффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков. В результате этой работы в бюджет поступило 853 млн рублей.

Работа по взысканию дебиторской задолженности стала ещё одним направлением по пополнению бюджета. По результатам 10 заседаний городской комиссии по ликвидации задолженности, где были рассмотрены долги 107 организаций, поступления в бюджеты всех уровней составили 64 млн рублей, из них 37 млн рублей - в бюджет Ижевска.

Юрий Тюрин рассказал о принципиальной новинке конца 2017 года: «Успехом года считаю проведение аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По итогам торгов сумма предложений победителей составила 318 млн рублей. Что на 59% выше начальной цены».

Таким образом, собственные доходы города в 2017 году выросли на 265 млн рублей, доходы бюджета составили 13 млрд 220 млн рублей. Это на 1 млрд 125 млн рублей больше показателя 2016 года. Расходы городского бюджета в 2017 составили 13 млрд 226 млн. При этом документ сохранил социальную направленность. 70% средств - расходы на образование, культуру, спорт и социальную политику.

За год удалось существенно снизить кредиторскую задолженность бюджета - на 286 млн рублей. Важным достижением Глава Ижевска назвал остановку роста муниципального долга по коммерческим кредитам. «Принято решение о привлечении коммерческих кредитов исключительно в целях перекредитования существующих. Поставленная задача по уменьшению расходов на обслуживание муниципального долга выполнена. Средняя ставка по коммерческим кредитам снизилась на 2,5%; экономия составила 105 млн рублей», - отметил Юрий Тюрин.

Говоря о проектах увеличения доходов в бюджет в 2018 году, он сообщил об успешном проведении полной инвентаризации муниципального имущества. Работа по увеличению доходного потенциала города будет продолжена.