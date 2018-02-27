В Ижевске продолжает работать фестиваль «Удмуртский лёд»

3 и 4 марта на набережной Ижевского пруда пройдут конкурсы, выступления артистов и диджеев, мастер-классы, соревнования.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается фестиваль «Удмуртский лёд». Как сообщают организаторы в ближайшие выходные на набережной пройдут конкурсы, мастер-классы, соревнования и выступления.

3 марта

13:00 - 15:00 – интерактивная программа «Театр «Молодой человек» в гостях у фестиваля «Удмуртский лёд».

Конкурсы, выступления артистов театра.

18:00 - 19:00 – физкультурная разминка «Скандинавские светлячки» Мастер-класс по скандинавской ходьбе и ходьба по набережной.

19:00 – сэты от Ижевских диджеев.

4 марта

13:00 – 15:00 – соревнования по игре бочча.

Напомним, что открытие фестиваля ледяных скульптур прошло в субботу, 17 февраля.

Проект «Удмуртский лёд» реализовала арт-группа «Творческая Дача». Организаторами выступили ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке администрации главы и правительства Удмуртской Республики, администрации Ижевска