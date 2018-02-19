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      Три в одном: «Удмуртский лёд» в Ижевске соединил сразу три фестиваля

      13:08, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      13:08, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      403
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздники
      403
      0

      В прошедшие выходные весь город собрался на набережной, чтобы полюбоваться на ледяные скульптуры, насладиться музыкой и посмотреть огненное шоу.

      Ижевск. Удмуртия. Торжественное открытие первого фестиваля «Удмуртский лёд» прошло в Ижевске. В прошедшие выходные весь город собрался на набережной, чтобы полюбоваться на ледяные скульптуры, насладиться музыкой и посмотреть огненное шоу.

      Фестиваль "Удмуртский лёд" в Ижевске

      Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-19.

      Над созданием 30 ледяных шедевров трудилось 15 команд со всей России и одна делегация из Белоруссии. Всего на площадке работало около 50 человек, среди которых были художники, оформители, техперсонал, волонтеры и другие. Художник Анфим Ханыков отметил, что несмотря на то, что времени на работу было мало, у скульпторов всё получилось.

      «Мы не стали ограничиваться тематикой, потому что фестиваль скорый, чтобы получить быстрее эскизы. Мы просто творили на свободную тему. У нас был девиз: «Мир, искусство, дети», что в общем-то отразилось в каких-то работах», - отмечает художник и скульптор Анфим Ханыков.

      Музыкальный фестиваль стартовал на набережной еще в пятницу, а открытие «Удмуртского льда» состоялось в субботу, 17 февраля. Для ижевчан и гостей города были организованы развлекательные площадки, концертная программа и бесплатная раздача «солдатской каши».

      «Мероприятие идет уже всю неделю. Многие приходили посмотреть, как творятся эти красивые вещи. Основной праздник сегодня и завтра, и мы, как люди производящие еду, не могли в весьма холодные дни не покормить кашей горожан, сделать празднике еще немножечко ярче», - отметил исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Кирилл Чечин.

      Власти Ижевска заверили, что теперь «Удмуртский лёд» станет ежегодным событием.  

      «Фестиваль теперь будет ежегодный. Я уверен, что через несколько лет о фестивале «Удмуртский лед» будет знать не только Россия, но и за пределами нашей страны», - сказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

      Ярким завершением праздничных гуляний стал огненный фестиваль – проводы масленицы. Вечером 18 января на акватории Ижевского пруда сожгли шесть гигантских скульптур из соломы.

      Проект «Удмуртский лёд» реализовала арт-группа «Творческая Дача». Организаторами выступили ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «КОМОС Строй» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при поддержке администрации главы и правительства Удмуртской Республики, администрации Ижевска. 

      13:08, 19 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      403
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздники

       

       

       

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