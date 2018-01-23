Прямая трансляция на нашем сайте и в социальных сетях начнется в 17:00 по местному времени.

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Александр Ессен ответит на актуальные вопросы в эфире «Сусанина». Прямая трансляция на нашем сайте и в социальных сетях информационного агентсва начнется в 17:00 по местному времени.

Александр Ессен расскажет о встрече с Президентом России Владимиром Путиным на форуме малых городов в Коломне, о первых итогах работы Сарапула как территории опережающего социально-экономического развития, о реконструкции исторических зданий и многом другом.

Свои вопросы для Александра Ессена вы можете оставлять в комментариях под постом «Вконтакте» и Фейсбуке.