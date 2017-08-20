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      Видеокамеры установят на местах стихийных свалок в Ижевске

      17:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора
      84
      0

      В первую очередь они появятся Ленинском и Первомайском районах города.

      Ижевск. Удмуртия. Главы администраций Ленинского и Первомайского районов Ижевска пожаловались, что горожане по-прежнему продолжают устраивать несанкционированные свалки на улицах города. В связи со сложившейся ситуацией, мэр Ижевска Юрий Тюрин поручил управлению гражданской защиты выделить районам видеокамеры, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
      «Каждой районной Администрации выделить по одной видеокамере именно для фиксации лиц, организующих несанкционированные свалки. Попытки складировать мусор будем активнее пресекать. Виновные должны нести ответственность, платить штраф. Недопустимо загрязнять городскую территорию», - сказал Юрий Тюрин.
      Ранее стихийные свалки начали появляться вдоль улиц в частном секторе Ленинского района Ижевска. Компания "Чистый двор сервис" перестала вывозить оттуда отходы, потому что горожане отказались платить за услугу. 
      Позже вывоз мусора возобновили и установили новые тарифы.
      17:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      84
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#уборка мусора

       

       

       

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