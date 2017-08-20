Видеокамеры установят на местах стихийных свалок в Ижевске

В первую очередь они появятся Ленинском и Первомайском районах города.

Ижевск. Удмуртия. Главы администраций Ленинского и Первомайского районов Ижевска пожаловались, что горожане по-прежнему продолжают устраивать несанкционированные свалки на улицах города. В связи со сложившейся ситуацией, мэр Ижевска Юрий Тюрин поручил управлению гражданской защиты выделить районам видеокамеры, сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

«Каждой районной Администрации выделить по одной видеокамере именно для фиксации лиц, организующих несанкционированные свалки. Попытки складировать мусор будем активнее пресекать. Виновные должны нести ответственность, платить штраф. Недопустимо загрязнять городскую территорию», - сказал Юрий Тюрин.