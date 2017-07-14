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      Жители частного сектора в Ленинском районе Ижевска будут платить за вывоз каждого мешка мусора

      14:37, 14 июля, 2017
      14:37, 14 июля, 2017
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      #благоустройство\n#Ижевск\n#свалки
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      Только четверть тех, кто выбрасывает мусор, оплачивают услугу.

      Ижевск. Удмуртия. Жители частного сектора в Ленинском районе Ижевска пожаловались на появившиеся вдоль дорог свалки. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» горожанин Владимир Симаков, мешки привозят со всей округи сами ижевчане. Раньше их по графику вывозила компания «Чистый двор сервис», однако с 1 июля мусоровоз перестал посещать район. Теперь стихийные свалки появились в каждом квартале вдоль улицы Азина.

      Ситуацию с приостановкой вывоза мусора пояснил директор подрядчика Ильдар Каримов. По его словам, на территории Ленинского района компания обслуживает 10 тыс. домов, договоры есть только у 4 тыс. домов, а исправно платят только 2,4 тыс. По итогам первого полугодия расходы предпринимателя составили 3,75 млн рублей, а жители заплатили лишь 1,3 млн рублей. Не желая работать в убыток, «Чистый город сервис» расторг договоры.

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      Чтобы спасти район от мусорного апокалипсиса, в местной администрации прошла встреча с участием чиновников, подрядчика и уличкомов. На ней Каримов предложил брать с жителей плату за каждый мешок мусора – 30 рублей за 50-литровый пакет. Однако, по его словам, эта цифра не окончательная.

      В субботу, 15 июля, в районе, называемом местными жителями «за посадкой», с 8:00 будет дежурить мусоровоз. Все желающие смогут привезти твердые коммунальные отходы, заплатив по 30 рублей за мешок. «Мы все будем взвешивать, после проведем расчеты и представим их в администрацию района», - сказал Ильдар Каримов. По его словам, в августе работа по вывозу мусора возобновится. Как и раньше, машина будет ездить по графику и установленному маршруту. Однако отходы будут принимать только за деньги, выдавая чек.

      Тот мусор, который местные жители уже успели оставить вдоль дорог, начал вывозить муниципальный подрядчик. В администрации Ленинского района рассказали, что ведется вывоз с перекрестка улиц Азина и Областной.

      14:37, 14 июля, 2017
      304
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#свалки

       

       

       

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