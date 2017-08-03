Вывоз мусора возобновят в частном секторе Ленинского района Ижевска

Пакеты с отходами горожане оставляли на обочинах дорог.

Ижевск. Удмуртия. Вывозить мусор из частного сектора Ленинского района Ижевска начнут с 5 августа. Принимать его будут два раза в месяц, в мешках, сообщает пресс-служба администрации города.

За прием отходов установили следующие тарифы:

- мешок 120 литров – 60 рублей;

- мешок 60 литров – 30 рублей;

- мешок 30 л – 15 рублей.

Оплачивать нужно будет наличными, непосредственно при погрузке мешков.

«Строительные отходы, листва, ветки, деревья, отходы от сельскохозяйственной деятельности (трупы животных (отходы от их содержания и переработки), скошенная трава, трава после прополки) приниматься не будут», - уточняется в сообщении.

С графиком и маршрутами вывоза можно ознакомиться на официальном сайте Ижевска.

Ранее жители Ленинского района пожаловались корреспондентам «Сусанина» на появившиеся вдоль дорог стихийные свалки. Компания «Чистый двор сервис» перестала вывозить отходы с июля 2017 года из-за того, что горожане отказывались платить за эту услугу.