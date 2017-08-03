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      Вывоз мусора возобновят в частном секторе Ленинского района Ижевска

      13:30, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      13:30, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#мусорки
      Фото: susanin.news
      92
      0

      Пакеты с отходами горожане оставляли на обочинах дорог.

      Ижевск. Удмуртия. Вывозить мусор из частного сектора Ленинского района Ижевска начнут с 5 августа. Принимать его будут два раза в месяц, в мешках, сообщает пресс-служба администрации города.

      За прием отходов установили следующие тарифы:

      - мешок 120 литров – 60 рублей;

      - мешок 60 литров – 30 рублей;

      - мешок 30 л – 15 рублей.

      Оплачивать нужно будет наличными, непосредственно при погрузке мешков.

      «Строительные отходы, листва, ветки, деревья, отходы от сельскохозяйственной деятельности (трупы животных (отходы от их содержания и переработки), скошенная трава, трава после прополки) приниматься не будут», - уточняется в сообщении.

      С графиком и маршрутами вывоза можно ознакомиться на официальном сайте Ижевска.

      Ранее жители Ленинского района пожаловались корреспондентам «Сусанина» на появившиеся вдоль дорог стихийные свалки. Компания «Чистый двор сервис» перестала вывозить отходы с июля 2017 года из-за того, что горожане отказывались платить за эту услугу.

      13:30, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      92
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#мусорки

       

       

       

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