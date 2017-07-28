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      Две автоматические автозаправки появятся в Ижевске

      14:35, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      14:35, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты
      Фото: pixabay.com
      274
      0

      Одна из них будет на перекрестке улиц Ленина и Союзной, вторая – на пересечении Пушкинской и Карла Либкнехта.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске построят две автоматические автозаправочные станции (ААЗС). Распоряжения об утверждении проекта планировки и межевания территорий опубликовали на сайте городской администрации.

      Одна из ААЗС появится на перекрестке улиц Ленина и Союзной, а вторая – на пересечении Пушкинской и Карла Либкнехта.

      В пресс-службе Ижевска пояснили, что их производительность будет 250 заправок в сутки. Также на территории автоматических автозаправочных станций будут зарядные устройства для электромобилей.

      На территорию ААЗС, которая будет на перекрестке Пушкинской и Карла Либкнехта, предусмотрен отдельный въезд со стороны 40 лет ВЛКСМ и выезд на Карла Либкнехта.

      Ранее ижевчанам удалось добиться запрета строительства автозаправки на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской.

      14:35, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты

       

       

       

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