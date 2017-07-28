Две автоматические автозаправки появятся в Ижевске

Одна из них будет на перекрестке улиц Ленина и Союзной, вторая – на пересечении Пушкинской и Карла Либкнехта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске построят две автоматические автозаправочные станции (ААЗС). Распоряжения об утверждении проекта планировки и межевания территорий опубликовали на сайте городской администрации.

Одна из ААЗС появится на перекрестке улиц Ленина и Союзной, а вторая – на пересечении Пушкинской и Карла Либкнехта.

В пресс-службе Ижевска пояснили, что их производительность будет 250 заправок в сутки. Также на территории автоматических автозаправочных станций будут зарядные устройства для электромобилей.

На территорию ААЗС, которая будет на перекрестке Пушкинской и Карла Либкнехта, предусмотрен отдельный въезд со стороны 40 лет ВЛКСМ и выезд на Карла Либкнехта.

Ранее ижевчанам удалось добиться запрета строительства автозаправки на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртской.