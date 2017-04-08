Акция «Вместе против террора» прошла в Ижевске

Мероприятие состоялось на центральной площади города в субботу, 8 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Акция, посвященная памяти жертв террора, прошла на центральной площади Ижевска в субботу, 8 апреля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь собралось около 5 тыс. человек.
Столица Удмуртии в числе других городов присоединилась к большому маршу, который был организован в поддержку Санкт-Петербурга, где 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.
Корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали подборку фотографий с массового мероприятия, которыми жители города поделились в социальных сетях.
Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой!
37 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой!"
Мы разные. Но мы вместе, против терроризма. #удмуртия #ижевск #МГЕР #МГЕР18 #МолодаяГвардия #Питермыстобой #3042017
19 Likes, 1 Comments - Молодая Гвардия Удмуртия (@mger_18_udm) on Instagram: "Мы разные. Но мы вместе, против терроризма. #удмуртия #ижевск #МГЕР #МГЕР18 #МолодаяГвардия..."
#питермыстобой #ижевск
25 Likes, 1 Comments - @mata_kynya on Instagram: "#питермыстобой #ижевск"
#питермыстобой #ижевск #удмуртия #мыпротивтеррора #всеммираидобра
13 Likes, 1 Comments - @annapush85 on Instagram: "#питермыстобой #ижевск #удмуртия #мыпротивтеррора #всеммираидобра "
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики