Акция «Вместе против террора» прошла в Ижевске

Мероприятие состоялось на центральной площади города в субботу, 8 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Акция, посвященная памяти жертв террора, прошла на центральной площади Ижевска в субботу, 8 апреля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь собралось около 5 тыс. человек.

Столица Удмуртии в числе других городов присоединилась к большому маршу, который был организован в поддержку Санкт-Петербурга, где 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.

Корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали подборку фотографий с массового мероприятия, которыми жители города поделились в социальных сетях.

Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой! 37 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой!"

#питермыстобой #ижевск 25 Likes, 1 Comments - @mata_kynya on Instagram: "#питермыстобой #ижевск"





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики