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      Акция «Вместе против террора» прошла в Ижевске

      15:33, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:33, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      247
      0
      #Ижевск\n#акция\n#митинг\n#террор\n#Удмуртия
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      247
      0

      Мероприятие состоялось на центральной площади города в субботу, 8 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Акция, посвященная памяти жертв террора, прошла на центральной площади Ижевска в субботу, 8 апреля. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь собралось около 5 тыс. человек.

      Столица Удмуртии в числе других городов присоединилась к большому маршу, который был организован в поддержку Санкт-Петербурга, где 3 апреля от взрыва в метро погибли 14 человек, в том числе Ирина Медянцева из Удмуртии. Были ранены более 50 человек.

      Корреспонденты информагентства «Сусанин» сделали подборку фотографий с массового мероприятия, которыми жители города поделились в социальных сетях. 

      Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой!

      37 Likes, 1 Comments - Олег Гарин (@oleggarinizh) on Instagram: "Вместе с молодёжным парламентом Ижевска на митинге против террора. Питер мы с тобой!"

      Мы разные. Но мы вместе, против терроризма. #удмуртия #ижевск #МГЕР #МГЕР18 #МолодаяГвардия #Питермыстобой #3042017

      19 Likes, 1 Comments - Молодая Гвардия Удмуртия (@mger_18_udm) on Instagram: "Мы разные. Но мы вместе, против терроризма. #удмуртия #ижевск #МГЕР #МГЕР18 #МолодаяГвардия..."

      #питермыстобой #ижевск

      25 Likes, 1 Comments - @mata_kynya on Instagram: "#питермыстобой #ижевск"

      #питермыстобой #ижевск #удмуртия #мыпротивтеррора #всеммираидобра

      13 Likes, 1 Comments - @annapush85 on Instagram: "#питермыстобой #ижевск #удмуртия #мыпротивтеррора #всеммираидобра "


      NIK_0558 фото Карипов Э.JPG
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики 


      NIK_0687 фото Карипов Э.JPG
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики 

      15:33, 08 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      247
      0
      #Ижевск\n#акция\n#митинг\n#террор\n#Удмуртия
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