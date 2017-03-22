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      Виктор Савельев: мы очень плохо внедряем практику строительства частных детских садов в Удмуртии

      17:54, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      17:54, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      138
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      Об этом премьер-министр региона рассказал на расширенной коллегии Минстроя, которая была посвящена итогам 2016 года.

      Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев обратил внимание строителей на проблему малого количества частных детских садов в регионе. На эту тему премьер-министр высказался во время заседания расширенной коллегии Минстроя, которая была посвящена итогам 2016 года.

      «Мы очень плохо внедряем, я к строителям обращаюсь, практику строительства частных детских садов на первых этажах жилых домов. Такой опыт в Российской Федерации есть. У нас в республике всего один частный детский сад официальный, который лицензирован как положено. У нас есть отдельные предприниматели, которые в течение дня детей принимают, но эта деятельность в зачет не идет. При проектировании это нужно учитывать», - обратился к участникам заседания Виктор Савельев.

      По его словам, регион также будет реализовывать программу по строительству домов для детей сирот.

      «Сейчас подбираем площадки на территории наших объектов. Есть участки – начнем строительство своими силами, так как то, что сегодня мы делаем по обеспечению детей-сирот жильем не совсем правильно. Мы покупаем не по той цене, по которой нам компенсирует Россия. Не за 32 тыс. рублей за квадратный метр, а за 40 тыс. И не по тем нормативам площадей - не 26 «квадратов», а 34», - сказал Савельев.

      Председатель правительства также отметил, что в регионе будет продолжено строительство жилья для бюджетников.

      17:54, 22 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      138
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Минстрой Удмуртии\n#Минстрой
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