В Ижевске возобновилось строительство детской школы искусств №3 на улице Кунгурцева

Ижевск. Удмуртия. Строительство детской школы искусств №3 на улице Кунгурцева в Ижевске, идущее с 2013 года, завершит можгинская компания. 12 апреля объект был передан для начала работ. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат городской думы Ижевска Николай Швецов.

Конкурс, на котором был определён подрядчик на строительство, прошёл 29 марта. Контракт на 115,7 млн рублей был заключён с АО «Можгинское строительное объединение». Из городского бюджета на окончание строительства выделят120,7 млн рублей, из которых на 2023 год предусмотрено более 113 млн. рублей, а на 2024 год — более 7,5 млн рублей.

Муниципальный контракт был заключен 10 апреля и через два дня объект передали подрядчику, который должен завершить работы до марта 2024 года. По окончании строительства начнётся закупка оборудования. На эти цели Ижевск выделит более 29,3 млн рублей.

Сейчас ДШИ №3 располагается в небольшом здании на улице Дзержинского, 25 а. Планируется, что во второй половине 2024 года учреждение въедет в свою новую обитель. Отметим, что в ДШИ №3 имеется единственный в республике орган.

Напомним, что решение о возведении школы искусств №3 было принято в 2013 году. К сожалению, через два года строительство приостановили из-за нехватки средств. Тогда на завершение проекта требовалось по разным оценкам от 58 до 68 млн рублей.

Город выкупил у застройщика проектно-сметную документацию и начал её корректировку. В марте 2020 года власти Ижевска планировали взять кредит. Тогда для достройки здания требовалось уже 83 млн рублей.

В июле 2020 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев пообещал, что работы по возведению школы возобновятся в 2021 году. Источником финансирования мэр назвал заёмные средства.

В начале февраля 2022 года была завершена разработка проектной документации. Тогда, при расчёте, что в марте-апреле 2022 пройдёт конкурс по определению подрядчика, планировалось завершить строительство уже в декабре 2022 года. Воплотить планы в жизнь не удалось. В июле 2022 года недостроенное здание перешло в муниципальную собственность, дата окончания строительства сдвинулась на 2023 год.