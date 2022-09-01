Первая линейка прошла у стен новой школы на улице Берша в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 1 сентября для учеников свои двери открыла новая школа на улице Берша.

«Непросто было реализовать этот проект, но мы это сделали. И действительно, сейчас это самая современная школа в Удмуртской Республике: оснащена самым современным оборудованием, два бассейна, всё необходимое, чтобы из этих детей, которые первый раз идут в школу, выросли учителя, врачи, инженеры, предприниматели», — сказал на открытии школы глава региона Александр Бречалов.

В учреждении открыто 75 классов, при этом 15 из них — для первоклассников. Обучением детей займутся 200 педагогов. С 5 по 9 класс ребята будут углубленно изучать предметы естественного, гуманитарного и технологического направлений, в старших классах — физико-математического, химико-биологического, технологического и гуманитарного профилей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

После учебы дети смогут заниматься театральным искусством, музыкой, для школьников заработает издательский центр, лаборатория дизайна, два библиотечных центра, мастерские моды и кулинарного искусства, мастерские по обработке металла и древесины.

В школе есть два спортивных зала, зал хореографии, площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки. В двух бассейнах, фитнес-зале, тренажерном зале смогут заниматься не только дети, но и жители микрорайона.

В школе появился первый в регионе фандомат, который принимает пластик и алюминий в переработку. За сданное сырье ученики будут получать бонусы, которые можно будет потратить в столовой или в общественном транспорте.

Напомним, возводить объект начали в 2019 году. Тогда сообщалось, что строительство планируется закончить к июлю 2020 года. Несмотря на то, что в декабре 2021 года готовность здания составляла 99%, строительство завершилось в феврале 2022 года. В конце марта здание разрешили ввести в эксплуатацию. При согласовании строительных материалов и при выборе облика школы принимали участие сами родители.