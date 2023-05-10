В Удмуртии открыли бюджетные места на очную форму обучения по классу крезь

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском госуниверситете открыли девять бюджетных мест на очную форму обучения по классу крезь (удмуртский аналог гуслей). Об этом сообщили в соцсетях Республиканского дома народного творчества.

«Образовательная система высшего звена по классу крезь — это возможность развития инструмента в республике, возможность поднять исполнительское мастерство на более высокий уровень, возможность подготовки преподавателей, которые в последствии имеют возможность вести классы по крезю в ДШИ. Это возможность наладить беспрерывную образовательную систему», — говорится в сообщении.

Чтобы поступить на четырёхлетний бакалавриат на одно из девяти бюджетных мест, абитуриентам необходимо сдать три экзамена: русский язык, литература, творческий экзамен (две разнохарактерные пьесы). Абитуриентам после колледжей и техникумов не нужно сдавать ЕГЭ, они сдают внутренний экзамен по предметам.

Отмечается, что, если абитуриент хочет поступить на крезь, но специализировался на другом инструменте, можно сдавать экзамены на этом инструменте.

Иногородним предоставляется общежитие.

Также открыт приём на заочное обучение на платной основе.

Все подробности по телефонам: 8 (3412) 52-51-70, 8 (3412) 52-49-12, 8-909-055-29-68