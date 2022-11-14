Центр этнокультурного образования появился в Сарапульском районе

Сарапул. Удмуртия. В Тарасовской школе Сарапульского района открылся центр этнокультурного образования «Души моей частица». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Педагоги школы, ученики и их родители приступили к разработке проекта центра в январе 2022 года, а уже в феврале идею одобрили.

Новое культурное пространство создано для воспитания в детях этнической толерантности, уважения и приобщения ребят к родным традициям и культуре.

В центре «Души моей частица» уже запланировано проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Также на базе центра организуют районный этнокультурный лагерь, проведут фестиваль национальных культур, недели родного языка и встречи с центрами марийской, удмуртской, татарской и русской культур.

Помимо этого новое пространство станет творческой площадкой для детей, где они смогут проводить школьные мероприятия этнокультурного направления. К примеру, вскоре здесь пройдет конкурс стихотворений на удмуртском языке.