Жители Удмуртии могут пройти IТ-курсы в академии «Цифра»

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут обучиться IT-специальностям в академии «Цифра». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Всем желающим доступны курсы «Инженер по нагрузочному тестированию» и «Backend-разработка на PHP8». Будущих тестировщиков научат, например, разработке скриптов, базовым навыкам работы в Linux, навыкам проектирования и программирования на языке Java и другое.

В настоящее время в академии обучаются 235 человек, прошли курсы 120. «Главное преимущество этой программы — возможность трудоустроиться в IT-компании региона. И у нас уже есть такие примеры. В частности, Перфоманс Лаб планирует до конца года трудоустроить всех выпускников, которые прошли их курс по нагрузочному тестированию», — сказал первый заместитель председателя правительства республики Константин Сунцов.

На программе «Backend-разработка на PHP8» преподаватели расскажут о разработке баз данных, навыках работы с GIT, научат работе с документацией языков и библиотек и другое. Курс проводит амбассадор всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Илья Шумилов.

Обучение стартует 26 сентября и продлится три месяца. Записаться можно до 17 сентября.

Напомним, учебный центр создан при поддержке Минцифры Удмуртии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.