В Сарапуле заработает онлайн-школа школа по изучению удмуртского языка

Сарапул. Удмуртия. С 1 сентября в Сарапуле начнет работать интерактивная онлайн-школа по изучению удмуртского языка «Анай Кыл» («Родной Язык»). Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Проект удалось реализовать благодаря субсидии министерства национальной политики Удмуртии.

За 4 месяца участники освоят основы письменного и разговорного удмуртского языка. Уроки будут проходить на платформе ZOOM 2 раза в неделю. Записи занятий и методические материалы будут доступны ученикам в соцсети «ВКонтакте».

Преподавать язык будет филолог и проектный менеджер Ресурсного центра «Куара» Ольга Степанова.

Все обучающиеся также посетят выставку удмуртской культуры и тематические культурно-досуговые мероприятия. Такие активности закрепят полученные знания на практике.

По окончанию школы ученикам выдадут сертификаты о прохождении курса.

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке.