В Глазове 70 педагогов детских садов отстранили от работы

Связано это с отсутствием у них вакцинации или медотвода от коронавируса.

Глазов. Удмуртия. В Глазове от работы отстранили работников дошкольного образования в тех детских садах, где процент вакцинации в коллективе не достиг 80%. Как сообщил «Сусанину» глава города Сергей Коновалов, это сделано в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Удмуртии.

«В Глазове отстранены от работы до получения медотвода или вакцинации 70 педагогов из 16 детских садов. Основная часть из них выйдет на работу уже в течение следующей недели, поскольку у них подходит срок поставить второй компонент вакцины либо они проходят обследование для медотвода», — сообщил Сергей Коновалов.

Он отметил, что тем, кто замещает коллег во время их отсутствия, эта работа оплачивается. Параллельно заведующие принимают людей на вакантные места, если они есть в саду. Управление образования администрации Глазова находится на постоянной связи с родителями. На работе групп эти меры не должны отразиться.

Градоначальник также подчеркнул, что законодательное обоснование этих действий подробно описано в пояснениях Роспотребнадзора к постановлению главного санитарного врача. Они опубликованы на сайте Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии.

«Если говорить кратко, то Трудовым кодексом предусмотрено отстранение от работы — это есть в статье 76 ТК России. В письме Федеральной службы по труду и занятости от 13 июля 2021 №1811-ТЗ отражена такая позиция: отсутствие профилактических прививок влечёт отказ от приёма на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями — на основании положений федерального закона №157-ФЗ», — сообщил Сергей Коновалов.

Напомним, ранее в Минобрнауки Удмуртии прокомментировали факт возможного отстранения учителей в случае нежелания их вакцинироваться от коронавируса. Как сообщили «Сусанину» в министерстве, на сегодняшний день в подведомственных непосредственно ему учреждениях никого не отстранили.

«Решение об отстранении от работы согласно Трудовому кодексу принимает непосредственно руководитель образовательной организации. Форма приказа об отстранении не унифицирована. Работодатель вправе разработать её самостоятельно», — подчеркнули в Минобрнауки Удмуртии.

Также напомним, что с 1 декабря республиканское Управление Роспотребнадзора начало проверки по соблюдению обязательной вакцинации.