С 1 декабря в Удмуртии начнут проверять работодателей по соблюдению обязательной вакцинации

Нарушителей ждут штрафы до миллиона рублей.

Ижевск. Удмуртия. С 1 декабря Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике начнёт проверки по соблюдению обязательной вакцинации.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Удмуртии от 5 октября 2021 года, руководители организаций независимо от формы собственности должны обеспечить вакцинацию не менее 80% своих работников. Работодатель должен проследить, чтобы его сотрудники поставили первый компонент до 1 ноября, а второй — до 1 декабря 2021 года.

В перечень подлежащих обязательной вакцинации попали работники сферы услуг, общественного питания и другие.

Работодатель может отстранить сотрудника от работы или перевести его на удалённый формат, если тот не сделал прививку в срок. Проверка организаций Роспотребнадзором начнётся с 1 декабря. Юридических лиц, у которых имеются непривитые сотрудники, ждёт штраф: согласно статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сумма наказания может достигать миллиона рублей. Также в числе мер воздействия есть административное приостановление деятельности до 90 суток.

Вакцинации не подлежат граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями, а также переболевшие коронавирусом в последние полгода. Под медотвод попадают и другие заболевания, которые устанавливает терапевт.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что принятые меры помогут сдержать заболеваемость. Обязательная вакцинация стала мерой отчаяния, поскольку иные способы не помогли: Удмуртия не набрала должного уровня иммунизации населения. Об этом же говорил и глава республики Александр Бречалов в своём прямом эфире 5 октября: регион занимает 68 место по темпам вакцинации в России. Прививка сделана лишь 43% населения.