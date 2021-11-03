В Удмуртии оценили качество школьного образования по модели PISA

В регионе было проверено 84 организации.

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии провели оценку качества общего образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Проверка заключалась на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся по модели PISA. В исследовании приняли участие 84 организации и более 2,5 тыс. человек.

Проект «PISA для школ» позволяет оценить знания, умения и компетенции обучающихся на уровне школы. Педагоги получают ценный опыт и знания, как развить навыки учеников в современном мире.

Оценка качества образования проходила в компьютерной форме и состояла из теста и анкеты. За их прохождением следили наблюдатели федерального и регионального уровня.

Результаты исследования будут известны весной 2022 года.