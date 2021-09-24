Стипендию президента России назначили студентке Ижевской сельскохозяйственной академии

Еще 3 человека удостоились выплат от правительства России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двум аспирантам и восьми студентам сельскохозяйственной академии (ИжГСХА) назначили именные стипендии. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.

Дополнительные к стипендии выплаты получили учащиеся, достигшие выдающихся успехов в учебе, своих научных исследованиях и в физической культуре и спорте.

Стипендию президента России получила студентка 2 курса инженерного факультета — Ольга Осколкова.

Поощрения от правительства России назначены Александре Бодриковой, обучающейся на магистратуре экономического факультета, студентке 5 курса факультета ветеринарной медицины — Елизавете Подколзиной и студенту 2 курса отделения СПО — Борису Степанову.

Шести учащимся достались именные стипендии главы Удмуртской Республики: двум аспирантам с направлений подготовки «Лесное хозяйство» и «Сельское хозяйство» — Михаилу Якимову и Алёне Ястребовой соответственно. Также выплаты получат студент магистратуры направления подготовки «Экономика» — Евгений Сефектияров и девушки, обучающиеся по направлениям подготовки «Агроинженерия», «Зоотехния», «Лесное дело» — Софья Шушкова, Ксения Фролова и Екатерина Бакшеева.

Напомним, что в этом учебном году 83 студентам и 10 аспирантам присвоили стипендии главы Удмуртии.