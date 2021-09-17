Почти 100 студентов и аспирантов начнут получать стипендию главы Удмуртии

Такие выплаты станут прибавкой к основной стипендии.

Ижевск. Удмуртия. В этом учебном году 83 студентам и 10 аспирантам будут начисляться стипендии главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Данные выплаты станут дополнительными к основной стипендии. Такую инициативу ввели для поддержки научных кадров и поощрения выдающихся студентов.

За успехи в научной деятельности и активное участие в общественной жизни республики 10 аспирантов будут получать по 3,5 тыс. рублей, 15 студентов — 2,5 тыс. рублей.

Четыре человека за успехи в области финно-угроведения заслужили стипендию Верещагина — 2,5 тыс. рублей. 5 учащихся достигли успехов в реализации национально-региональных компонентов в научных и образовательных программах и станут получать дополнительную стипендию имени Кузебая Герда — 2,5 тыс. рублей в месяц.

Пять студентов отличились в физической культуре и спорте и их прибавка составит также 2,5 тыс. рублей в месяц, а шести учащимся в учреждениях СПО дополнительно выдадут по 1 тыс. рублей.

Также 48 студентов, обучающихся в учреждениях СПО, за успехи в учебной и исследовательской деятельности получат стипендию по 1 тыс. рублей.

Всего денежные выплаты получат 5 студентов из Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, 9 из Удмуртского государственного университета, 7 — из Ижевского технического университета, 6 — из Ижевской медакадемии, Ижевской сельскохозяйственной академии и Глазовского педагогического института, 54 человека — в организациях СПО.

Дополнительные выплаты послужат стимулом к повышению качества учебы, ответственности в получении специальности, профессии и активному участию в общественной жизни.