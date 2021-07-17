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За счет дополнительного финансирования в Глазовском пединституте создадут технопарк

12:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
За счет дополнительного финансирования в Глазовском пединституте создадут технопарк
12:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#институты\n#технологии\n#обучение\n#педагоги
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии
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Студенты вуза будут обучаться с помощью современных педагогических технологий.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском пединституте откроют «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии. 

Институт вошел десятку вузов России, которые получат дополнительное финансирование на создание технопарка. 

«Кванториум» позволит студентам осваивать современные педагогические технологии и учиться работать на новейшем учебном оборудовании инженерно-технического, естественнонаучного и IT-направления.  

Будущие учителя овладеют актуальными методиками, профессиональными инструментами и научатся передавать знания с помощью цифровых технологий.

12:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
110
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#институты\n#технологии\n#обучение\n#педагоги