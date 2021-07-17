За счет дополнительного финансирования в Глазовском пединституте создадут технопарк

Студенты вуза будут обучаться с помощью современных педагогических технологий.
Глазов. Удмуртия. В Глазовском пединституте откроют «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.
Институт вошел десятку вузов России, которые получат дополнительное финансирование на создание технопарка.
«Кванториум» позволит студентам осваивать современные педагогические технологии и учиться работать на новейшем учебном оборудовании инженерно-технического, естественнонаучного и IT-направления.
Будущие учителя овладеют актуальными методиками, профессиональными инструментами и научатся передавать знания с помощью цифровых технологий.