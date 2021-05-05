Ветер повредил кровлю школы № 9 в Можге

Ремонт займет около двух месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер повредил крышу школы в Можге. Как сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава города Михаил Трофимов, инцидент произошел 4 мая. Из-за порывов ветра частично разрушилась кровля первого корпуса школы № 9.

По словам градоначальника, подрядчик уже приступил к ликвидации последствий разгула стихии. Завершить работы намерены к 1 июля.

По данным образовательного портала Удмуртской Республики, образовательное учреждение состоит из двух корпусов, в которых в общей сложности учатся 1278 человек.

Директор школы № 9 Владимир Мемедов на своей странице в соцсети написал, что пострадавший от ветра первый корпус закрыт. С 11 мая учебный процесс возобновится в новом корпусе по гибкому графику. Так, с 8:00 будут учиться первоклассники, а также 5-11 классы. С 10:00 занятия будут начинаться у 4 классов, с 12:00 – у 2 и 3 классов.

Мемедов отметил, что капремонт кровли первого корпуса был запланирован на лето 2021 года, но непогода ускорила начало процесса.