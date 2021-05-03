В Удмуртии изменилась дополнительная дата проведения итогового сочинения для выпускников школ

Причиной стали длинные майские выходные.





Ижевск. Удмуртия. Выпускники школ в Удмуртии напишут итоговое сочинение в дополнительный срок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

«В связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила дополнительный срок проведения итогового сочинения – 12 и 19 мая», — говорится в сообщении.

Изначально резервным днём было 5 мая.

Большая часть выпускников написали сочинение ещё 15 апреля. В дополнительный день это смогут сделать ученики, получившие незачет, не явившиеся или не завершившие написание по уважительным причинам