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В Удмуртии изменилась дополнительная дата проведения итогового сочинения для выпускников школ

12:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии изменилась дополнительная дата проведения итогового сочинения для выпускников школ
12:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#экзамен\n#сочинение
Фото: vk.com/moinur
187
0

Причиной стали длинные майские выходные.

Ижевск. Удмуртия. Выпускники школ в Удмуртии напишут итоговое сочинение в дополнительный срок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

«В связи с установлением нерабочих дней с 4 по 7 мая, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила дополнительный срок проведения итогового сочинения – 12 и 19 мая», — говорится в сообщении.

Изначально резервным днём было 5 мая.

Большая часть выпускников написали сочинение ещё 15 апреля. В дополнительный день это смогут сделать ученики, получившие незачет, не явившиеся или не завершившие написание по уважительным причинам

 

12:00, 03 мая, 2021
Юрий Абашев
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование\n#экзамен\n#сочинение