Почти 2 тыс жителей Удмуртии написали «Тотальный диктант»

По тексту, который диктовали участникам, сняли фильм.



Ижевск. Удмуртия. Предварительные итоги «Тотального диктанта» подвели в Удмуртии. Как пишет пресс-служба главы и правительства республики, в ежегодной просветительской акции участвовали 10 апреля около 2 тыс. жителей региона.

Площадки по написанию диктанта работали в Ижевске, Можге, Глазове, Сарапуле, Воткинске, Игре, Шаркане, Кизнере, Киясово и Селтах. К акции смогли присоединиться люди с нарушением зрения - они воспользовались шрифтом Брайля.

Для тех, кто не смог участвовать в акции очно, доступен удаленный вариант. До 15 апреля все желающие могут проверить свою грамотность в формате #пишемдома. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте.

В 2021 году автором текста для «Тотального диктанта» был выбран писатель Дмитрий Глуховский. Он подготовил рассказ в 5 частях, 4 из которых были продиктованы на очных площадках и в онлайн-формате. Прочитать 5 часть и узнать, чем закончилась история, можно будет в рамках онлайн-марафона 10 апреля. Кроме того, по тексту «Тотального диктанта» организаторы сняли фильм «Обещания».

Кстати, в текущем году в Удмуртии откроются Центры грамотности. В них любой желающий сможет научиться говорить и писать без ошибок, изучить новые форматы самообразования. Инициатором выступил фонд «Тотальный диктант», региональным координатором - Национальная библиотека. Кроме Удмуртии, подобные центры будут действовать еще в 10 регионах.